İstanbul’da IŞİD operasyonu 11 gözaltı

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. dün sabah, Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu 15 farklı adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da belirlenen IŞİD üyelerine yönelik baskına Özel Harekat ve TEM operasyon timleri de katıldı. Baskında çoğu yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde IŞİD saflarında bulunan ülkemizde faaliyetlerine devam eden şüphelilerin de bulunduğu belirtildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin “terör örgütüne eleman temini“, “sosyal medyadan IŞİD propagandası”, “maddi menfaat ve lojistik sağlamak“ gibi suçlarının da tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki sorgularının sürdüğü belirtildi.