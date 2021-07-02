Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da IŞİD operasyonu 11 gözaltı

İstanbul’da 7 ayrı ilçede dün gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Güncellenme: 08:43, 02/07/2021
HaberlerGündem

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. dün sabah, Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu 15 farklı adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da belirlenen IŞİD üyelerine yönelik baskına Özel Harekat ve TEM operasyon timleri de katıldı. Baskında çoğu yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde IŞİD saflarında bulunan ülkemizde faaliyetlerine devam eden şüphelilerin de bulunduğu belirtildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin “terör örgütüne eleman temini“, “sosyal medyadan IŞİD propagandası”, “maddi menfaat ve lojistik sağlamak“ gibi suçlarının da tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki sorgularının sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilirİstanbul'da IŞİD operasyonuİstanbul'da IŞİD operasyonu
Başakşehir çatışma Esenyurt gözaltı Irak IŞİD istanbul Küçükçekmece operasyon ÖZEL HAREKAT Suriye Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:08:17,