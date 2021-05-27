İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı kişilerin belirlenmesi için çalışma yapan TEM ekipleri bazı şüphelilere ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmada 8 şüphelinin IŞİD bağlantısı belirlendi.

Araştırmaların ardından operasyon kararı alan TEM birimleri, sabah saatlerinde 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen baskında 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.