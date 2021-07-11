İstanbul’da jandarmadan kaçak hayvan operasyonu

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; H.Ö. isimli şahsın İstanbul Sancaktepe'de bulunan evinde, yasadışı yollarla ülkeye sokularak satılmayı bekleyen hayvanlar olduğu bilgisini edinmesi üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte harekete geçti. Söz konusu şahsın adresinin tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.

EVİ ADETA HAYVANAT BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Jandarma ekiplerince, H.Ö. isimli şahsın Sancaktepe'de bulunan evinde yapılan aramalarda; yasadışı yollarla ülkemize sokulmuş olan ve satılmayı bekleyen; 1 adet 30 santim uzunluğunda Savanlar Monitör cinsi kertenkele, 2 adet 50 santim uzunluğunda Mısır yılanı, 2 adet 150 santim uzunluğunda Boa yılanı, 1 adet sarı renkli yavru Gecko kertenkele, 1 adet 30 santim uzunluğunda Piton yılanı, 1 adet Akrep, 1 Adet 30 santim Meksika cinsi siyah Kral yılanı, 12 adet yavru tarantula cinsi sürüngen hayvanlar ele geçirildi. Kaçak hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

99 BİN 400 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Evinde kaçak hayvan bulunan H.Ö. isimli şahsa ise; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18 ve 19'uncu maddeleri gereğince 17 bin 400 TL idari para cezası, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun 3'üncü maddesi gereğince 82 bin TL. adli para cezası olmak üzere toplamda 99 bin 400 TL. para cezası uygulandı.

ÇEVRE, DOĞA VE HAYVANLARI KORUMA TİMİ NEDİR?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; kaçak hafriyat dökümü yaparak ormanları, su havzalarını ve çevreyi kirletenlere, kayıtsız sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak tedavi ve bakımlarının yaptırılmasına, koruma altında olan yaban hayvanlarını kaçak olarak avlayanlara, yasadışı kara avcılığı yapanlara, yasaklı ırk köpek besleyenlere ve yasadışı yollarla ülkemize sokulan hayvanların satışını yapanlara yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini, Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmektedir.