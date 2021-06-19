Kadınlardan ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ mitingi

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını protesto eden kadınlar Maltepe'deki miting alanında toplanmaya başladı.
Çok sayıda STK’nın katıldığı miting alanında kadınlar, “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula”, “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz”, “Kadın cinayetlerini durduracağız” yazılı dövizler taşıyarak, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kararı geri çek sözleşmeyi uygula”, “Kadınlar eşit yaşayacak” şeklinde sloganlar atıyor. Protesto gösterisi kadın örgütü temsilcilerinin konuşmalarıyla devam ediyor.