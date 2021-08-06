İstanbul’da kamu konutları ihaleyle satılacak

İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Beyoğlu, Fatih ve Büyükçekmece ilçelerinde yer alan 66 adet kamu konutu açık teklifle satışa sunuldu.

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Satış ihalesi 27, 31 Ağustos ve 1, 2 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu adresinde gerçekleştirilecek. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şartı aranmaktadır. Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4’ü peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek.

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