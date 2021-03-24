İstanbul’da kar yağışı 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu. (DHA). İlginizi ÇekebilirKırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6331720}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-kar-yagisi-10-6331720');aip2('newsArticle', {"identifier":6331720,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-kar-yagisi-10-6331720/","headline":"u0130stanbul&#8217;da kar yau011fu0131u015fu0131u00a0","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["15 Temmuz","15 Temmuz \\u015eehitler K\\u00f6pr\\u00fcs\\u00fc","beyaz","D-100","istanbul","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/24/iecrop/kar-dha-174481221_17448122_16_9_1616557379.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","datePublished":"2021-03-24 06:30:19","dateModified":"2021-03-24 06:46:37","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":770}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-kar-yagisi-10-6331720/');