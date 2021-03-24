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İstanbul’da kar yağışı 

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Güncellenme: 06:46, 24/03/2021
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İstanbul’da kar yağışı 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu. (DHA)

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15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü beyaz D-100 istanbul kar yağışı
Yayınlanma Tarihi:06:30,