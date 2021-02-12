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Son dakika… İstanbul’da kar yağışı başladı: Dün yaz bugün kış

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentte 18 derece civarı seyreden sıcaklıklar 2 dereceye kadar düştü.Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:26, 12/02/2021
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Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar, yağmaya başladı.

 

İstanbul’da gece boyu sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

 

Kağıthane, Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde kar yağışı etkili oluyor… Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklık 4 derece olacak.

 

Yarın yağış beklenmeyen mega kentte pazar gününden itibaren aralıksız kar yağışı bekleniyor. İBB’nin haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla yüzde 65 oldu.

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Yayınlanma Tarihi:08:43,