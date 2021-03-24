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İstanbul’da karla imtihan

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda araçların kaydıkları görülürken, yokuşta kalan bir kamyonetin kasasına binen bir kişinin zıplayarak aracın gitmesini sağlamaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Güncellenme: 09:33, 24/03/2021
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İstanbul’da karla imtihan

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Birçok ilçede yollar kısa sürede beyaza bürünürken araçların yokuşları çıkmakta güçlük çektiği görüldü.

Yollarda bazı araçların kaydıkları ve güçlükle ilerledikleri görüldü. Yokuşta kalan bir kamyonetin patinaj çektiği görülürken bir kişinin kamyonetin kasasına binerek zıpladığı ve bu şekilde kamyonun kayması

nı engellemeye çalıştığı görüldü. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:32,