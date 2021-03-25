İstanbul’da karlı sabah… Soğuklar ne zaman bitecek?

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbul’un bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak şehrin bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı.

BAZI İLÇELERDE BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi, Eyüpsultan, Kağıthane ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesinde de kar yağışı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle anaarterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

KAĞITHANE’DE BİRÇOK MAHALLEDE BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

İstanbul’da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde özellikle Kağıthane ve çevresinde bastırdı. Kağıthane kısa sürede beyaza büründü. Araçlar da kar altında kalınca işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Bir çok araç yolda kaldı. Yokuşlarıyla ünlü Kağıthane’de yürümekte de zorlaştı. Beyaza bürünün Kağıthane havadan da görüntülendi.

YER YER SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

BUGÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Tahminlere göre Anadolu’da soğuk hava bugün ve yarın da kendini gösterecek İstanbul’da ise karlı hava dalgası bugün etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları hafta sonuyla birlikte yükselişe geçecek. (İHA-DHA)