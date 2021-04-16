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İstanbul’da kısıtlama öncesi insan kalabalığı ve yoğun trafik

Alınan yeni pandemi önlemleri kararlarının ardından ilk 58 saatlik sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 19:00 itibarıyla başlıyor. İstanbullu vatandaş kısıtlama saatine takılmamak için mesai çıkışı evlerinin yolunu tuttu. Araç ve insan yoğunluğu ise dikkat çekti. İBB Trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul’da trafik, saat 18:00 itibarıyla yüzde 63 olarak kaydedildi.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 18:37, 16/04/2021
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısında alınan yeni corona virüsü önlemleri kararları doğrultusunda sokağa çıkma yasağı 21:00'den 19:00'a çekilmişti.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Hafta sonunu kapsayan ve 58 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbullu vatandaş mesai çıkışı evinin yolunu tuttu. Kısıtlama saatine takılmak istemeyen vatandaş, bir an önce evine gitmeye çalışırken yoğun trafik oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 18:00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi.

DURAKLARDA İNSAN KALABALIĞI OLUŞTU

Pandemi önlemleri kapsamında otobüs seferlerinin azaltılması sebebiyle duraklarda insan kalabalığı oluştu. Otobüs duraklarından geçen otobüslerin fazla kalabalık olması sebebiyle bir çok vatandaş evine gitmekte zorluk yaşadı.

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