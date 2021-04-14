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İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Yeni salgın önlemleri kapsamında mesai ve kısıtlama saatlerinin değişmesinin ardından iş çıkışı saati ile kısıtlama saatlerinin arasındaki sürenin azalmasıyla vatandaş, kısıtlamaya takılmadan eve gitme telaşına düşerken trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na trafik yoğunluğu yüzde 58'leri gördü.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 18:32, 14/04/2021
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İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda ramazan ayını kapsayacak şekilde kısmi kapanma kararı verilmişti.

YENİ KISITLAMA SAATİ 19:00’DA BAŞLAYACAK

Corona virüsü kapsamında alınan yeni kısıtlama kararına göre hafta içi 09:00-17:00 olan mesai saati 10:00-16:00 olarak, 21:00-05:00 olan sokağa çıkma kısıtlama saati ise 19:00-05:00 olarak belirlendi.

Yeni alınan kararla bu akşam 19:00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05:00'da sona erecek. Kısıtlama saatine takılmak istemeyen İstanbullu vatandaşlar bir an önce evlerine gitmeye çalışırken yoğun trafik oluştu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 18:00 itibariyle İstanbul’da trafik yüzde yoğunluğu yüzde 58’e ulaştı.

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