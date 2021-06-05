İstanbul’da ‘kısıtlamasız’ yoğunluk

Uzun zamandır pandemi nedeniyle hafta sonlarında sokak kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşmede yeni dönemle uzun süre sonra tekrar cumartesi kısıtlaması kaldırıldı.

Cumartesi gününü, doğayla iç içe geçirmek isteyenler, Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nın yolunu tuttu. Araçlarıyla gelenler Belgrad Ormanı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Uzun süre araçlarıyla Belgrad Ormanı girişinde bekleyenler içeriye girdiklerinde ağaçların gölgesine sığındı. Ailesiyle vakit geçirenler, kahvaltılarının ardından semaverleri ile çay içti.

Öğle yemeği için de mangallara kömürler atıldı. Yürüyüş, piknik veya doğa havası almak için ormana gelenler Belgrad Ormanı’nda yoğunluk oluşturdu. Gelenlerin masalarının arasında sosyal mesafe olduğu görüldü.

“ERKEN GELMEMİZE RAĞMEN TRAFİK OLUŞTU”

Ailesi ile Belgrad Ormanı’na gelen Gürsel Karakömür, “Harika geçiyor, özlemişiz, çok iyi oldu insanlar da mutlu ailemizle dışarı çıkabildik. Güzel oldu çocuklarımızı aldık getirdik. Yarın sınavlar olduğu için çocuklarımıza da çok iyi oldu. Uzun zamandır insanlar dışarı çıkamayınca, her taraf dolu hatta biz erken gelmemize rağmen trafik oluştu. İnsanlar özlemiş” diye konuştu.

“ANCAK AÇIK HAVADA RAHAT EDEBİLİYORUZ”

Oğlunun doğum gününü kutlamak için Belgrad Ormanı’na gelen Gülay Pamukçu ise ” Bizim için güzel çok fazla evde kaldık. Bu şekilde çocuklar daha mutlu. Açık havada ancak rahat edebiliyoruz. Yoğun herkes ilk günün tadını çıkarmak istedi, kaçış gibi oldu bakalım dönüş yolu nasıl olacak” dedi.