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İstanbul’da yasağa dakikalar kala trafik kilitlendi

İstanbul'da, corona virüsü kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Fatih Aksaray'da saat 17.00'den itibaren tramvay duraklarında aşırı yoğunluk oluştu.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 18:17, 19/04/2021
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İstanbul’da yasağa dakikalar kala trafik kilitlendi

Kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun Ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi. Ancak akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ve tramvaylar tıka basa dolarken duraklarda da kalabalık dikkat çekti.

TRAMVAY DA YOĞUN

Fatih Aksaray’da saat 17.00’den itibaren tramvay duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Tramvay kapıları yoğunluktan kapanmadı. Aşırı kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

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Yayınlanma Tarihi:18:15,