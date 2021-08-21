İstanbul’da Kızılay’dan kiralık bina
Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığı tarafından İstanbul Şişli'deki beş katlı bina pazarlık usulü ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aylık kira bedeli 16.000,00 TL olarak açıklanan taşınmazın kiralama ihalesi 3 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00’de Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığında yapılacak.
Birinci ihalede istekli bulunamazsa ikinci ihale, 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.