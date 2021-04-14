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İstanbul’da korkutan manzara! Mavi su bu kez rögardan fışkırdı 

İstanbul Esenyurt'ta dereden akan mavi renkteki su bu kez de rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevre sakinleri tedirginliklerini dile getirdi

Güncellenme: 10:10, 14/04/2021
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Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti. İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

Foto: DHA

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, “Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz” diye konuştu.  Esenyurt’ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti. (DHA)

Esenyurt istanbul rengarenk Sanayi Tekstil
Yayınlanma Tarihi:10:05,