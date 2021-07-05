İstanbul’da korkutan yangın! İşçiler mahsur kaldı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde bırakarak bankaya gitmesi nedeniyle yangın çıktı.

KAPI KİLİTLİ OLUNCA MAHSUR KALDILAR

Yangının kısa sürede büyüyerek atölyeyi sarması üzerine içerideki çalışanlar yangın merdivenine giderek aşağıya inmek istedi. Ancak kapının kilitli olması nedeniyle merdivende mahsur kaldılar. Kapının kilidinin bina yetkileri tarafından açılması sonrası çalışanlar aşağıya indi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Atölyeden dumanların çıktığını gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hem içeriden hem de merdiven yardımıyla dışarıdan müdahale etti.

Dakikalarca süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. İHA

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