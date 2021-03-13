İstanbul’da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı

18 Çinli şüpheli, çalışma vaadiyle Çin’den bilgisayar mühendisi ve programcısı olmak üzere 101 kişi getirdi. Gelen kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştıran şüpheliler, kişilerin sitenin dışına çıkmasını yasakladı. İnternet üzerinden Çin’e ‘kripto para danışmanlığı’ şeklinde reklam veren şüphelilerin, dolandırdıkları kişilere “Sanal paranızı bize teslim edin, biz iki katını kazanıp geri size teslim verelim” dediği öğrenildi.

Çetenin Silivri’de kiraladığı dokuz ayrı villanın bulunduğu siteden gece saatlerinde siteden gizlice çıkarak en yakın polis karakoluna giden iki çalışan, kendilerinin zorla çalıştırıldığını ve site içerisinde onlarca kişinin zorla tutulduğunu söyledi.

AYDA 8100 TL MAAŞ VERİYORLAR

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 ekip ve 100 polis ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 101 çalışan ve 18 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur oldukları anlaşılan ve Türkiye’ye turistik vizeyle giriş yaptığı belirlenen Çin uyruklu çalışanlar gerekli işlemler için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

Villalardan ikisinin yemekhane ve yatakhane olarak kullanıldığı tespit edilirken; şüphelilerin, çalışanlara aylık 7 bin yuan (8100 TL) ödediği belirlendi. Operasyonda 1.5 milyon TL, 712 cep telefonu, 112 bilgisayar, 677 sim kart, para sayma makinesi ve çok sayıda harddisk ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden altısı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.