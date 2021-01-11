İstanbul’da mesire alanı 20 yıllığına kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale 27 Ocak tarihinde saat 11.00'de Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu'nda gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6206368}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-mesire-alani-20-yilligina-kiralanacak-6206368');aip2('newsArticle', {"identifier":6206368,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-mesire-alani-20-yilligina-kiralanacak-6206368/","headline":"u0130stanbulu2019da mesire alanu0131 20 yu0131llu0131u011fu0131na kiralanacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Ata\\u015fehir","internet","istanbul"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/11/iecrop/mesire_16_9_1610349457.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-11 10:17:51","dateModified":"2021-01-11 10:17:51","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":500}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-mesire-alani-20-yilligina-kiralanacak-6206368/');