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İstanbul’da mesire alanı 20 yıllığına kiralanacak

İstanbul Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Ataşehir’de bulunan mesire alanının 20 yıllığına kiraya verilmesi için ihale düzenleneceğini duyurdu.

Güncellenme: 10:17, 11/01/2021
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İstanbul’da mesire alanı 20 yıllığına kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale 27 Ocak tarihinde saat 11.00'de Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

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