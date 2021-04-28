İstanbul’da metro seferlerine kısıtlama düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Metro İstanbul, kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerinde düzenleme yaptı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Mecidiyeköy-Mahmutbey, Kabataş-Bağcılar, Topkapı-Mescid-i Selam ile Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hatlarında 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile seferler yapılacak. Seferler 21.00 itibari ile sona erecek.

KAPATILACAK HATLAR

Kısıtlama süresince Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu, Taksim-Kabataş füniküleri, Kadıköy-Moda tramvayı, Maçka-Taşkışla ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları işletmeye tamamen kapatılacak. Kapatılan hatlar 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile seferlerine başlayacak.