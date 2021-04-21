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İstanbul’da metro ve tramvaylar, 23 Nisan için süslendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstanbul’da metro ve tramvaylar, Türk bayrakları ile süslendi. İstasyon ve vagonlardaki bayrakları gören İstanbullular fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşarak 23 Nisan kutlamalarına başladılar.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:06, 21/04/2021
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İstanbul’da metro ve tramvaylar, 23 Nisan için süslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro A.Ş, kentteki tüm metro ve tramvay hatlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamaları kapsamında bayraklarla süsledi. Bugün istasyon ve vagonların okul gibi bayraklarla süslendiği gören İstanbullular fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbullular, pandemi nedeniyle kutlamaların yapılamayacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu şekilde yaşadı. Bayraklarla donatılmış metro ve tramvaylar vatandaşlara bayram havası yaşattı.

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