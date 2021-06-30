İstanbul’da okul yangını

Güneşli Mahallesi 1300. Sokak’ta bulunan Koca Yusuf İlkokulu’nun çatısında, saat 13.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, okulda maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Öte yandan yangının çıktığı okulda öğrenci olmadığı, tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Yangını gören vatandaşlardan Ömer Gökhan, “Okulda çalışma varken, çatının sağ tarafı alev almış. İtfaiye geldi. Ölü ya da yaralı yok. Okul boştu” dedi. (DHA)