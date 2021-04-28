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İstanbul’da otogarı kana bulayacaklardı! Operasyon görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri kameralara yansıdı.

Güncellenme: 22:43, 28/04/2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul’a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı.” dedi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Bakan Soylu’nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülere, operasyonda yaşanan hareketlilik yansıdı. DHA

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