İstanbul’da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar

İstanbul'da kar yağışının ardından Kartal'da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı. Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti.

Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak bu kadarına da pes dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü.

“KIZIMIN EMEĞİ ÇALINDI”

Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, “İstanbul'da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal'da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış. Kızımızın emeği çalınmış oldu” dedi. (İHA)

