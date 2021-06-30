İstanbul’da pitbull dehşeti: Suç duyurusunda bulunacaklar…

Olay, Kartal’da geçen 28 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ağızlığı olmadığı halde çocukların bisiklet sürdüğü ve top oynadığı bir sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren bir kişi, köpeğe hakim olamadı.

Sahibini sürükleyen köpek, sokakta top oynayan 10 yaşındaki Berkay Karagöz’e saldırdı. Köpeğin sahibi ve çevre sakinleri yaklaşık bir dakika boyunca küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalıştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Berkay’ın annesi Mehpare Karagöz, “İki gün önce çocuğum sokakta oynarken oluyor olay. Sahibi köpeğini gezdiriyor. Köpek bir anda çocuğumu ısırıyor. Köpek de zaten saldırgan köpeklerden bir tanesi. Çocuğum olaydan sonra korkmuş. Psikolojisi çok etkilenmiş bir durumda. Köpeğin dişleri çocuğumun bacağındaki sinirlerine denk gelmemiş” dedi. Karagöz köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Öte yandan, olay saniye saniye kameralara yansırken, küçük çocuğun hastanede halen tedavi gördüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda köpeğin sahibi olan Fatih Aksu ve Hüseyin Aksu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi. Köpek ise Çevre, Doğa, Hayvan Koruma polisleri tarafından teslim alındı.(DHA)