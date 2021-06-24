İstanbul’da polise silahlı saldırı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Karadeniz Mahallesi'nde geçen pazartesi günü saat 02.00 sıralarında kimlik kontrolü yapmaya başladı. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.Y., C.E., E.T. ve T.A.'ya idari para cezası uyguladı.

O esnada ekibin yanından geçen otomobilin içerisindeki bir şahıs, polis ekibine 2 el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet etmesi sonucu polis memuru Efe A. yaralandı. Saldırının ardından saldırganlar araçla hızla kaçarken, yaralı memurun meslektaşı polis telsizi üzerinden “polise silahlı saldırı” olduğu yönünde anonsta bulundu. Yaralı polis memuru ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

İhbar üzerine teyakkuza geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında saldırganların içerisinde bulunduğu otomobilin, Gaziosmanpaşa mevkisinden TEM Otoyolu'na bağlandığının görülmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri yola barikat kurdu. Süratli bir şekilde seyreden saldırganların barikatı geçmesinin ardından peşine düşen polis ekipleriyle aralarında bir süre kovalamaca yaşandı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Etiler ayrımına gelen saldırganlar, kıskıvrak yakalandı.

TABANCA KADININ ÜZERİNDE BULUNDU

Durdurulan araçtan indirilen 2 saldırgan kelepçelenerek etkisiz hale getirildikten sonra üst aramaları yapıldı. Yakalanan Musa A.'nın (23) üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Fatma A.'nın (25) belinden ise saldırı kullanıldığı tespit edilen namlusuna mermi sürülmüş halde tabanca ele geçirildi. Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 2 saldırgan, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Saldırganların kullandığı otomobil ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Öte yandan, sorgulanarak ifadeleri alınan saldırganların emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilere, “görevli memura silahlı saldırı”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatma A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.