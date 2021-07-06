İstanbul’da sağanak başladı! Günlerce sürecek…

Beklenen yağışlar İstanbul ve çevresinde gece saatlerinden itibaren kendini göstermeye başladı. Sağanak yağışın aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş yaşanacak. Meteoroloji’nin uyarılarına göre İstanbul’un Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde bugün sağanak yağış metrekareye 100 kilograma yakın yağmur bırakabilir.

BİRÇOK ŞEHİRDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ÇERESİNDE ÇOK KUVVETLİ ETKİ BIRAKABİLİR

Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.