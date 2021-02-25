İstanbul’da scooter düzenlemesi yine UKOME ‘çoğunluğuna’ takıldı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.

Toplantıda pandemi ile birlikte artan elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan yönerge, 7 ay sonra ikinci kez tekrar gündeme geldi.

Hükümet temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın talimatı ile yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü ve mart ayında çıkacağını belirterek “Hiyerarşik açıdan önce yönetmelik, sonra yönerge çıkar. Yönetmelik ve yönerge aynı doğrultuda olmalı” dediler ve teklifin alt komisyona sevk edilerek mart ayının beklenmesini istediler.

“GENÇLERİN ÖLMESİNİ Mİ BEKLEYECEĞİZ”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de 8 aydır bu yönetmeliğin çıkmasının beklendiğini, bu sırada bir gencin hayatını kaybettiğini belirterek scooterların İstanbul'un şu anki en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Demir “Scooterların nasıl kullanılacağını, hangi yollardan gideceğini denetleyemiyoruz. Bir kardeşimizi kaybettik. Bu çocukların daha ölmesini mi bekleyeceğiz? Ankara'da hazırlanan yönetmeliğin bizim yönergeden çok fazla farkı yok. Bizim yönergemiz scooterların hangi hızla, hangi yoldan gideceğini, hangi güvenlik önlemlerin alınacağını, hangi kıyafetlerin giyileceğini belirliyor” dedi.

Demir, scooterların gelişigüzel park etmesinin yarattığı sıkıntılara da dikkat çekerek kaldırımların kullanılmasının engellendiğini söyledi. Bakanlığın yönetmeliği çıktığında UKOME yönergesinin de değiştirilebileceğini ifade eden Demir, yönergenin aynen kabul edilmesini istedi.

“BÜROKRATLAR SORUŞTURMAYA MARUZ KALIYOR”

Toplantıyı yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, bu konuda bir düzenleme olmamasının can kayıplarına neden olduğunu dile getirdi.

Mevzuattaki boşluk nedeniyle bu konudan sorumlu olan İBB bürokratlarının soruşturmalara maruz kaldığını vurguladı. Çağlar yönergeyi oya sundu.

Yönerge İBB yönetiminin getirdiği haliyle hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi ve oybirliği ile alt komisyona havale edildi.

YAŞ SINIRI ŞARTI

Toplantıda, pandemi nedeniyle minibüs, taksi dolmuş ve personel servis araçlarının yaş sınırı şartının; 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurulması şartıyla bir yıl süreyle aranmaması da karara bağlandı.

Türkiye'de üretilen ve içeriği yüzde 50'den fazla yerli olan C segmenti otomobillerin ilk alımında 0-2 yaş olarak taksi taşımacılığında kullanılması teklifi de oybirliği ile kabul edildi.