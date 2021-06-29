4 ilde ‘Sedat Peker’ operasyonu

Operasyon İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi. İddiaya göre 2017 ‘de Cahit Çetin’in öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.

Cinayet sonrasında 2017 ve 2019’da 4 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin ifadesi ve elde edilen deliller sonrasında olayın arkasında bir suç örgütü tespit edildiği belirtildi.

13 ŞÜPHELİ

Suç örgütünün üyelerinin Sedat Peker’in adamları olduğu iddia edilirken, çalışmalarda 13 şüpheli tespit edildiği belirtildi. Araştırmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon kararı alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova’da düzenlenen operasyonda, Sedat Peker’le bağlantısı olduğu öne sürülen Avukat Ayhan S.’nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 kılıç, 149 fişek ve toplam değeri 915 bin lira olan 12 adet çek ele geçirildiği bildirildi.

ARAÇTAN İNEN 2 KİŞİ ATEŞ ETMİŞTİ

Dövüş ve vücut geliştirme sporlarıyla uğraşan Cahit Çetin 31 Ağustos 2017’de Çekmeköy Ulubatlı Hasan Caddesi'nde yürürken, yanında duran otomobilden inen 2 kişinin saldırısına uğradı. Çetin’le kavga eden şüpheliler olay sırasında silah çekerek Cahit Çetin’e ateş etti. Kolunda S.P.( Sedat Peker) dövmesi bulunan Cahit Çetin saldırıda hayatını kaybetti.