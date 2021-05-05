İstanbul’da seyir halindeki araca ateş açıldı

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bekleyen H.A., seyir halindeki O.K.’nin kullandığı otomobile doğru 5 el ateş açtı.

Kurşunlardan biri otomobile isabet ederken, saldırıdan yara almadan kurtulan O.K. aracını durdurup H.A.’nın peşinden gitti. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen O.K. ile H.A. cadde ortasında birbirlerini darbetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O.K. ve H.A., gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay anını anlatan bir görgü tanığı, “Yol boyunca adam arabayla geliyordu. O da arakasından silah sıkarak geldi. 4-5 el sıktı. Adam daha sonra kaçmaya başladı. Araç sürücüsü de peşinden gitti. Sonra geri geldiler. Ondan sonra da polisler geldi. Bu sefer de iki kişi arasında kavga başladılar” dedi. (DHA)