İstanbul’da siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçiren bir grup şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin oluşturdukları sahte kimliklerle, hesapta tanımlı GSM numarasının bağlı olduğu operatöre müracaat ederek kayıp çalıntı bildirimi ile yeni sim kart aldıkları, sim kart değişikliği nedeniyle banka tarafından uygulanan sim kart blokenin kaldırılması için çağrı merkezini arayarak blokeleri kaldırdıkları ortaya çıktı.

BANKANIN YÖNELTTİĞİ SORULARI DOĞRU CEVAPLIYORLAR

Aldıkları yeni sim kartların 4,5 G'ye uyumlu oldukları için uygulanan sim kart blokesinin kaldırılması için bankayı arayan şüphelilerin, banka tarafından yöneltilen güvenlik sorularını da doğru cevap verdikleri tespit edildi.

Dolandırıcıların mağdur edilen vatandaşların hesaplarını, internet bankacılığına tanımladıkları ya da EFT/havale işlemine olanak veren çağrı merkezinden şifrelerini oluşturdukları anlaşıldı.

YENİ SİM KART ALARAK ASIL MÜŞTERİNİN BANKA İRTİBATINI KESİYORLAR

Dolandırıcılar bu sayede yeni sim kartlarının aktif edilmesiyle gerçek kullanıcı olan müşterilerin bankalarıyla irtibatlarını kesiyor. Yeni şifrelerin dolandırıcılara ulaşmasıyla da banka, yapmak istedikleri tüm işlemlere onay veriyor.

DOLANDIRICILARA GÖZALTI KARARI

Bu yöntemi kullanarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verildi.