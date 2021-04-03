İstanbul’da spor yapan gençler dehşeti yaşıyor…

İstanbul Maltepe'de sahil alanında bulunan ve gençlerin paten, kaykay ve bisiklet sürdüğü skate park, madde bağımlılarının meskeni haline döndü.

Bu civarda konuşlanan madde bağımlılarının zaman zaman bıçaklı saldırılarına maruz kalan gençler, civarda güvenlik önlemlerinin alınmamasından şikayetçi.

Son olarak 29 Mart’ta parkta paten kayan gençlere saldıran madde bağımlısı 3 kişi, Erkan Ertuğrul isimli bir genci kaburgasına kaykayla vurarak darp etti. Ayrıca çevredeki gençleri de bıçakla kovaladıkları belirlenen saldırganların daha sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

GENÇLER SALDIRILARI KAYDA ALDI

Skate parkta kaykay ve paten süren gençler YouTube kanalları için yaz aylarında parkta video çektikleri sırada, madde bağımlılarının parka gelerek vatandaşlara saldırdıkları anları da görüntülemişti.

“BURADA GÜVENLİK İSTİYORUZ ARTIK”

Yaşananları kayda alan Tuna Özsoy, “Maltepe skate parkta sık sık kavga çıkıyor. Eli bıçaklı insanlar var. Birilerine sataşıyorlar. Böyle yerlerde olmaması gereken şeyler bunlar. Burada güvenlik istiyoruz artık. Çok fazla insan burada bıçaklandı. Böyle şeyler görmek istemiyoruz. Güvenlikler ve zabıtalar da çok geç müdahale ediyor ama biz profesyonel kameralarla çekim yapmak istediğimizde anında gelip bize müdahale edebiliyorlar. Böyle tehlikeli bir olay yaşandığındaysa ortada olmuyorlar” diye konuştu.

MADDE BAĞIMLILARI BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRIYOR

Skate parkta spor yaparken 29 Mart’ta yaşanan kavgaya tanık olan Alpan Ecevit de, “O gün yine bıçaklı bir olay yaşandı. Madde bağımlısı oldukları belirtilen 3 kişi, 15-16 yaşlarındaki 5-6 kişiyi darp etti. Ardından arkadaşımızın kaburgasına kaykay ile vurdu. Kaburgasına vurulan arkadaşımıza yardıma gidenlere de sopa ve bıçaklarla saldırdılarr. Kaykaycılar caddenin karşısındaki dükkanlara kaçmaya başladı. Ardından saldırganlar peşlerinden bıçak ve sopaları sallayarak takip ettiler. Dükkanlara kaçan gençleri burada da tehdit ettiler, kafe ve restoranlarda oturan insanlar da olaydan nasibini aldı” dedi.

“KIZLARI DA TACİZ EDİYORLAR”

Saldırganların 15 yaşlarında kaykaycı bir kızı da tişörtünü yırtarak taciz ettiklerini anlatan Alpan Ecevit, “Kız sokak ortasında kriz geçirdi, uzun süre şokta kaldı” şeklinde konuştu.

KORKTUKLARI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLAMIYORLAR

Konuştuğumuz gençler, saldırıya uğrayanların çoğu zaman saldırganlardan korktuğu için şikayetçi olmadıklarını söylüyor. Gençler, hatta bıçaklanan E.H.E.’nin, başta şikayetçi olduğunu, daha sonra tinercilerden korktuğu için uzlaşarak şikayteini geri çektiği bunun için de dava açılmadığını aktardılar.