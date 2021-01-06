İstanbul’da su kesintisi başladı… Akıllardaki soru ‘Sular ne zaman gelecek?’

İSKİ tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde 30 saatlik su kesintisi başladı. Kesintinin Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir’de 7 Ocak saat 03:00’de sona ermesi bekleniyor, Beylikdüzü’nde ise bu akşam saat 18:00’de suların yeniden hatlara verilecek.

DÜN SU KESİNTİSİNE HAZIRLIK TELAŞI YAŞANDI



Esenyurt Örnek Mahallesinde bir su satış bayisi işleten Gencay Papakçı, Esenyurtta satışlar patlama yaptı. Firmadan TIR’lar hareket etti. Bugün sular yetişmiyor. Gece yarısına kadar devam edecek satışlarımız. Gerekirse nöbetçi araç bırakacağız. Bir TIR’da 1296 su geliyor tonajı aşmaması için. Şu saate kadar 3900-4000’e yakın bidon su sattık. 1 tane alan 3 tane aldı. 3 tane alan 5 tane aldı. Şu aracımız 1 saat önce 100 bidon yükledi dağıtıma çıktı. Şu anda görüyorsunuz boş bidonları getirdi. Şimdi boşaltıp bir daha çıkacak. Normalde günde 1 servis ancak atardı bu araç, şimdi bu saate kadar 3’üncü servisi diye konuştu.

BOŞ DAMACANA BİLE SATIYORUZ

Boş damacana bidonu sattıklarını söyleyen Gencay Papakçı, İnsanlar sabahtan bu yana boş damacana almaya çalışıyor. Her gelen 4 tane 5 tane boş damacana aldılar. Evde su stoğu yapmak için. Dolusunu satıyoruz ama boşunu bile sattık dedi.

NE BULURSAK DOLDURDUK

Esenyurtta oturan Ayşe Bekir de 30 saatlik kesinti için hazırlık yapanlardan. Evde bulduğu kova ve bidonları dolduran Bekir, Su kesilecek dediler, ne bulursak doldurmaya çalışıyoruz. Susuz kalmayalım diye ne yapalım mecbur. 30 saat yokmuş sular. Hazırlık yapıyoruz. Olanı doldurduk. Tuvalete banyoya. Virüs var, virüsten korunmak lazım. Hiç iyi olmadı bu kesinti. Susuz olmaz. Kova, bidon ne bulursam doldurdum. Yapılacak bir şey yok. Bir an önce şu virüs belasından kurtulalım dedi. (DHA)