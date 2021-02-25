İstanbul’da tabur gözetleyen IŞİD’li terörist yakalandı

Emniyet birimlerine, 20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarından yapılan ihbarda, Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı yanında bir kişinin ağaca tırmanarak, askeriyeyi gözetlediği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gitti.

Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan Muhammed Yahya E.’nin IŞİD'le bağlantısı belirlenince terörle mücadele birimlerine teslim edildi

‘KEŞİF YAPIYORDU’

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üzerinde ve dijital materyallerinde terör örgütü IŞİD bağlantılı görseller ve dokümanlar buldu.

Emniyette sorgulanan şüphelinin askeriyeye yönelik keşif yaptığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen Muhammed Yahya E. tutuklandı. Şüphelinin keşif anlarına ait görüntüleri de ortaya çıktı.