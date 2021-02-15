Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da taksiciler dehşet saçtı

Çekmeköy’de otobüs durağını işgal ettiği gerekçesiyle toplu taşıma şoförü tarafından uyarılan taksi sürücüsü, arkadaşlarını da toplayarak otobüsü şoförünü darp etti. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 17:19, 15/02/2021
Haberler Gündem
İstanbul’da taksiciler dehşet saçtı

Olay, Çekmeköy Yenidoğan peronlarında akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir taksi sürücüsü toplu taşıma araçlarına ait olan alanda park halinde beklemeye başladı.

O esnada yolcu almak için durağa yaklaşan otobüs şoförü Erol Özdoğan ise taksiciyi durak alanını boşaltması konusunda uyardı. Otobüsün şoförünün uyarılarına sinirlenen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs sözlü tartışmaya girdi. Otobüs şoförü Özdoğan, tartışmaya dahil olmadan yolcuları aldıktan sonra güzergahına devam etti.

OTOBÜS ŞÖFÖRÜNÜ DARP ETTİ

Yaşanan olay sonrası. Taksi sürücüsü otobüs şoförü Özdoğan'ı güzergahı boyunca takip etti. Otobüs şoförü Özdoğan, Yenidoğan peronlarına gelince tartıştığı taksici ve çok sayıda yanında getirdiği şahıslarla karşılaştı.

Özdoğan'ı gören taksici ve arkadaşları otobüs şoförünü darp etmeye başladı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. İHA

İlginizi ÇekebilirArkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılarArkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılarİlginizi ÇekebilirTaksiciler: Zammı az buldukTaksiciler: Zammı az bulduk
Çekmeköy Darp istanbul izmir zam