İstanbul’da taksimetre kuyruğu

İstanbul'da yapılan zam sonrası taksiciler taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Cuma günü sabah saatlerinde başlayan taksimetre kuyruğu, bugün de devam etti.

Güncellemenin üçüncü gününde Yenikapı Etkinlik alanında başlayan kuyruk, Kazlıçeşme’ye kadar uzadı. Saatlerdir kuyrukta bekleyen taksiciler ise, duruma isyan etti. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Sabahtan beri beklediğini söyleyen taksici Murat Can Fidan, “Sabah 7.30'dan beri buradayız. Ben böyle bir rezalet görmedim. Daha önce Anadolu Yakası'nda iki tane vardı burada iki tane vardı. Bir saat giriyorduk çıkıyorduk. Şimdi 4-5 saat burada bekliyoruz” dedi.

Fatih Kılıç, ise “Ben ömrü hayatı boyunca taksiciyim ilk defa böyle bir şey görüyorum. Karşıya yakadan da buraya gelenler var 4-5 saattir burada bekliyoruz. İBB ile oda başkanına bu durumu bildirmek lazım” şeklinde konuştu. (DHA)