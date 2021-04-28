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İstanbul’da ‘tam kapanma’ trafiği

İstanbul'da öğle saatleri olmasına rağmen trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu %72'ye ulaştı.

Güncellenme: 14:06, 28/04/2021
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İstanbul’da ‘tam kapanma’ trafiği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 13.45 sıralarında  yüzde 71 olarak ölçüldü.

TRAKYA YOLUNDA YAZLIKÇI YOĞUNLUĞU

Corona virüs salgını nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada seyahat kısıtlaması da olacağı için kapanma sürecini mavi ile yeşilin buluştuğu Trakya ve güzergahındaki yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular, kapanma öncesi yazlıklarına gelmeye başladı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki denetimlerini artırdı. Tam kapanma öncesi yollarda hareketlilik yaşanırken, bölge sakinleri ise Trakya’da da korona virüs vaka oranlarının yüksek olduğunu, buna rağmen yazlıklarda hareketlilik olduğunu dile getirdi.

Erdinç Dalaklı adlı vatandaş yasağı duyan komşuların kente gelmeye başladığını ifade ederken, Ümit koç ise, “Geçen yıl korona nedeniyle yazlıkçılarda baya dolmuştu buraya. Korona vakası burada da baya var. Yazlıkçılar bu yıl da gelirse bu gidişle korona burada artmaya devam edecek” dedi.

Vatandaşlar, “Trafikten falan belli oluyor zaten. Yavaş yavaş yoğunluk bu tarafa geliyor. Yolda gelirken Tekirdağ'a doğru daha çok 34 plakaları gördük yani. Arabaların bagajı çökmüş. Bagajlar dolu. Minibüs gibi arabalar var, onların da arkası dolu. Herhalde kapanma sürecini burada geçirmeyi düşünüyorlar” ifadelerini kullandılar. (İHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:13:46,