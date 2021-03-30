İstanbul’da tepki çeken olay: Deprem oldu zannettik

Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nasrettin Hoca Sokak’ta bu sabah 3 katlı metruk bir binanın herhangi bir önlem alınmadan yıkılması tepki çekti. Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaşan görüntülerde, sokak üzerinde bir binanın bir iş makinesiyle yıkılma anı yer aldı.

Görüntüleri kaydeden çevre sakini, yıkımın oluşturduğu sarsıntıyı 4 bina öteden hissettiklerini belirterek, “O esnada deprem oluyor zannettim. Balkona çıktığımda bu manzarayla karşılaştım” dedi. Yıkımı yapan kişiye seslenerek uyarıda bulunduğunu, ancak operatörün ‘senin bina yeni merak etme bir şey olmaz’ diyerek olayı hafife aldığını söyledi. Bunun üzerine polisi ve belediyeyi aradığını ancak ekipler geldikten sonra çevreye şerit çekilerek güvenlik önlemleri alınmaya çalışıldığını söyledi.

Görüntülerde ise şu ifadeler yer aldı. “Burası İstanbul'un göbeği Üsküdar Zeynep Kamil… Kontrolsüz bir yıkım var. Bir tane güvenlik önlemi yok, bir tane zabıta yok. Bir polis yok. Herkes kafasına göre bina yıkıyor. Bir Allah'ın kulu gelip kontrol etmiyor. Ahbap çavuş ilişkisiyle mi yürüyor bu işler Türkiye'de” diye serzenişte bulundu.

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