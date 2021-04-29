İstanbul’da toplu taşımaya ‘kapanma’ düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak genel sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, toplu taşıma seferlerinde düzenleme yaptı.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorundaki vatandaşların mağdur olmaması için 29 Nisan 2021 itibari ile İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri sıklaştırılacak.

“GÜÇLENDİRİLMİŞ CUMARTESİ” TARİFESİ

İETT, 17 gün boyunca “Güçlendirilmiş Cumartesi” sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak.

Sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca, ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar revize edilecek.

Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

METROBÜS AYNI ŞEKİLDE YAPILACAK

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek.

Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak.

Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak

METROLAR 21.00’A KADAR ÇALIŞACAK

Kısıtlamalar süresince, raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecek.

Metrolardaki yolcu sayıları da günlük ve saat bazlı takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak. Kısıtlama süresince “Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Mecidiyeköy-Mahmutbey, Kabataş-Bağcılar, Topkapı-Mescid-i Selam, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı” hatları çalışacak. Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu, Taksim-Kabataş füniküleri, Kadıköy-Moda tramvayı, Maçka-Taşkışla ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları ise kısıtlama boyunca kapalı olacak.

VAPURLAR SEFERLERİNE DEVAM EDECEK

Kısıtlama süresince Şehir Hatları vapurları normal tarifesinde seferlerine devam edecek. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm toplu taşıma araçlarında normal seferlere geçilecek.