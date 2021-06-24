İstanbul’da toplu taşımaya zam oylaması

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. Toplantıda İstanbul'da toplu taşımada elektronik bilet ücretlerine zam teklifi oylandı.

EN SON ZAM 16 AY ÖNCE YAPILDI

Teklifte, 6 Şubat 2020 tarihindeki toplu ulaşım ücret artışından bu yana 16 ay geçtiği hatırlatılarak enflasyon, yakıt giderleri ve asgari ücret artışları yüzünden ciddi ekonomik kayıplar oluştuğu kaydedildi. Öngörülen Haziran ayı enflasyon veri tarihi baz alınarak yapılan analizler çerçevesinde enflasyon değişiminin yüzde 21,53; yakıt ücret değişiminin yüzde 15,15 ve asgari ücret değişiminin yüzde 29,99 oranında olduğu aktarıldı. Elektronik bilet tarifelerine yaklaşık yüzde 22,47 oranında ücret artışının yapılması önerildi. Tam biletin 3.50 TL'den 4.30 TL'ye, öğrenci ücretinin 1.70 TL'den 2.10 TL'ye çıkarılması teklif edildi.

“ARALIK'TA GÖRÜŞÜLSÜN” ÖNERİSİ

Oylama öncesinde söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel bütün ulaşım zamlarının aralık ayında yapılması yönünde prensip kararı aldıklarını belirterek “Aralıkta minibüs ve taksilere zam yapılmıştı, yine Aralık ayında değerlendirilmesini öneriyoruz” dedi.

“17 AYDIR BEKLİYOR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de açıklama yaparak şunları söyledi:

– Aslında Serdar bey haklı. Biz 2 yıl önce masaya oturduğumuz zam konusu pazarlık, tehdit, şantaj konusu olmamalı bunu bir sisteme oturtalım diye kararlaştırmıştık. Her yıl 1 kere zam yapalım, bütün toplu taşıma araçlarına aynı oranda zam yapalım. Bunu sistemini de oturtalım otomatik işlesin, bir daha da pazarlık konusu olmasın diye karar almıştık. Ama ne yazık ki araya pandemi girdi. Bugün yapılan ayarlama 17 aydır yapılamayan bir ayarlama. Biz o günkü sözümüzü tutsaydık bu zam Şubat’ta yapılacaktı. Ama pandemi girdi, yolculuk azaldı, esnafın işleri bozuldu diye düşünülerek ertelenmiş bir ayarlama. Temmuz ayında da tamamen açılıyoruz, yolculuklar eski düzeyine gelecek, maliyetler de artacak. Önümüzdeki Aralık ayına bırakılmak istenen ayarlama aslında geçtiğimiz Aralık’ta yapılması gereken ayarlamaydı. Sözümüzü tutamadığımız için üzgünüz.

“ZAM YÜKÜNÜ TOPLU HALDE BİLDİRMEYELİM DEMİŞTİK”

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da “İBB yönetimi olarak insanlara zam yükünü toplu halde bindirmeyelim diye karar almıştık. Yılbaşında mağdur olmasın diye taksi ve minibüs esnafımıza, toplu taşımaya da yaz aylarında temmuzda yapalım diye prensip kararı aldık. Bu gerekçeyle gündeme geldi” açıklamasında bulundu.

TAKSİCİLER ODASI: BİZE DE ZAM YAPILSIN

Söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da kendilerine aralık ayında düşük zam yapıldığını savunarak “Biz Aralık’ta tüm araçlara aynı anda zam yapılmasını talep ediyoruz. Eğer bugün zam olacaksa bizim sektöre de aynı oranda bugün zam yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından zam teklif, çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi.