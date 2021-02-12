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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

Güncellenme: 17:06, 12/02/2021
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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı.

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