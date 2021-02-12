İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul&#8217;da trafik yoğunluğu oluştu.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 62&#8217;ye ulaştı.. İlginizi ÇekebilirKadınların trafik kazasında yaralanmasının sebebi açıklandı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6256646}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-62ye-ulasti-6256646');aip2('newsArticle', {"identifier":6256646,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-62ye-ulasti-6256646/","headline":"u0130stanbul&#8217;da trafik you011funluu011fu yu00fczde 62&#8217;ye ulau015ftu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["ABD","Corona","istanbul","\\u0130stanbul B\\u00fcy\\u00fck\\u015fehir Belediyesi","kaza","Teknoloji","trafik"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/12/iecrop/ibb-tkm-1_16_9_1613138773.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-02-12 17:06:56","dateModified":"2021-02-12 17:06:56","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":767}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-62ye-ulasti-6256646/');