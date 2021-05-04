İstanbul’da tramvayın altında can pazarı

Olay saat 12.00 sıralarında Haseki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek için raylara giren bir kişi, Bağcılar – Kabataş seferini yapan tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Tramvayın altında kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle aksayan tramvay seferleri ise, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar başladı. (İHA)