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İstanbul’da ‘Uçkanlar çetesi’ne operasyon

İstanbul’da, yağma, tefecilik gibi bir çok eylem gerçekleştiren "Uçkanlar çetesi"ne yönelik polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 7 tabanca, 2 tüfek ve 532 mermi ele geçirildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 13:19, 19/02/2021
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Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri; Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi'de faaliyet gösteren ve “Uçkanlar” olarak anılan bir suç örgütünü belirledi.

“Gasp”, “Tefecilik”, “Kasten Yaralama” ve “6136 Sayılı Kasten Yaralama ve Tehdit” suçlarından çok sayıda eylemi olan çeteye karşı çalışma yapan ekipler, E.U.'nun elebaşı olduğu 12 kişiyi tespit etti. Yapılan araştırmaların ardından operasyon kararı alındı.

Bu sabah, düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 532 mermi, bir miktar uyuşturucu, yüklü miktarda senet, nakit para ve bir tapu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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