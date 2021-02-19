İstanbul’da ‘Uçkanlar çetesi’ne operasyon

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri; Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi'de faaliyet gösteren ve “Uçkanlar” olarak anılan bir suç örgütünü belirledi.

“Gasp”, “Tefecilik”, “Kasten Yaralama” ve “6136 Sayılı Kasten Yaralama ve Tehdit” suçlarından çok sayıda eylemi olan çeteye karşı çalışma yapan ekipler, E.U.'nun elebaşı olduğu 12 kişiyi tespit etti. Yapılan araştırmaların ardından operasyon kararı alındı.

Bu sabah, düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 532 mermi, bir miktar uyuşturucu, yüklü miktarda senet, nakit para ve bir tapu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.