İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Aracın bagajından 13 kilo bonzai çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; S.G, M.T ve E.B isimli şahısların uyuşturucu maddeyi piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

YURTDIŞINDAN İSTANBUL'A ZEHİR SAÇACAKLARDI

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul ili ve genelinde torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisi aldı. Sonrasında derinlemesine çalışma başlatan ekipler, eldeki veriler ışığında hemen harekete geçti.

HER ADIMI TAKİP EDİLDİ

S.G, M.T ve E.B isimli şahısların her hareketini mercek altına alan Jandarma ekipleri, temas kurdukları şahıslara yönelik takip başlattı. Şüpheli şahıslar, araçlarında satış için hazırladıkları uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

STEPNE YERİ VE TAKIM ÇANTASINA GİZLEMİŞLER

Jandarma ekipleri şüphelilere ait olduğunu tesit ettikleri araçta yaptıkları aramalarda, bagaj kısmına gizlenmiş ve takım çantasının içinde saklanmış 13 kilogram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirirken, S.G,M.T ve E.B isimli şahısları da yakaladı.

S.G, M.T ve E.B isimli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.