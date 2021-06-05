İstanbul’da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Güzel havayı fırsat bilen birçok kişi Eminönü’ne akın etti. Gezmeye ve alışverişe gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Vapur iskelelerinin önlerinde de kalabalık olduğu görüldü. Galata Köprüsü’nde de olta balıkçıları yerlerini aldı.

“İNŞALLAH VAKALAR ARTMAZ”

Trabzon’dan İstanbul’a gezmeye gelen Fikret Yüce, “Çok kalabalık. İnşallah vakalar artmaz. Biraz düşüş oldu ama artmaz umarım. Ana baba günü, izdiham. Gezdik, tarihi mekanlarını gördük. Şimdi de döneceğiz memleketimize. Tedirgin oluyoruz. Devlet tamam kısıtlamaları esnetti ama koronavirüs daha bitmedi. Herkes bitti düşüncesinde” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Eminönü’ne gelen Ayşenur Avcı, “Hava almaya geldik. Yasaklar da bitince evde sıkıldık. Kısıtlama olmayan ilk cumartesi o yüzden biz de dışarıya akın ettik. Alışveriş yaptık, gezdik, kahve içtik. Umarım virüs biter. Kalabalık tedirgin etti ama yine çıkıyoruz, yapacak bir şey yok” dedi.

BEBEK VE BEYLİKDÜZÜ SAHİLLERİ DE YOĞUNDU

Kademeli normalleşme planı kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Bebek ve Beylikdüzü sahilleri de dolup taştı.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, kısıtlamasız ilk cumartesi gününün keyfini çıkardı. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları müzik dinleyip kitap okudu, bazıları yürüdü. Eline oltasını alan çoğu kişiyse günü balık tutarak geçirdi.

“TÜM İNSANLARIN TAMAMININ AŞILANMASINI İSTİYORUM”

Emekli olduktan sonra balıkçılık yapmaya başlayan Mahmut Bardakçı, “Geldik, balık tutuyoruz. Yasak vardı, çıkamıyorduk. Tüm insanların tamamının aşılanmasını istiyorum. Herkes aşılanırsa inşallah kurtuluruz hep beraber. Güzel günler bizi bekliyor” dedi.

Lokanta işletmecisi olan Ergün Arslan, “Kısıtlamalardan hepimiz sıkıldık. Yarın da zaten dışarı çıkma yasağı var, değerlendirelim dedik, onun için dışarıdayız. Hem sahilin tadını çıkarıyoruz hem balık tutuyoruz” şeklinde konuştu.

Pazar günü yasağının da kalkmasını isteyen Tuğçe Demiröz, “Çocuğumu ve eşimi alıp hemen sahile koştuk açıkçası. Çok mutluyum. İnşallah pazar da açılacak şekilde devam eder” ifadelerini kullandı.

Salgın dolayısıyla çok yalnızlaştırıldıklarını ifade eden Buğra Erden, “Hava güzel, çıktık arkadaşımla kahvemizi aldık. Kısıtlamasız ilk cumartesiyi yaşıyoruz. Pazar günü yasağı da kalkacak umarım. Zaten Beşiktaş'ta oturuyoruz. Sahilde yürüyüş yaptık, kamp sandalyelerimizi attık, oturduk” dedi.

Emirgan Sahili’nde serinlemek isteyenler de aileleriyle ve arkadaşlarıyla kendini Marmara Denizi’ne attı.

“ÇOCUKLARIMIZLA SERİNLEMEK İÇİN GELDİK”

Ailesi ile denize girmek için Emirgan Sahili’ne gelen Göksel Koç “Çocuklarımızla beraber, serinlemek için geldik. Güzel bir hava var, çocukları evde tutmak için zincir vurmak gerekiyor” diye konuştu.

“DENİZ KİRLİ DE OLSA GİRİYORUZ”

Arkadaşlarıyla denize girmek için sahile gelen Halil Dülek “Su soğuk ama alışıyor insan hemen. İzinliyim bugün onun için arkadaşlarla geldik zaten. Deniz kirleniyor zaten, gemiler çöpünü mü ne atıyor bilmiyorum onu, giriyoruz yine de yapacak bir şey yok” dedi. DHA-İHA