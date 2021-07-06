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İstanbul’da yağış sonrası zincirleme kaza

İstanbul Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Güncellenme: 09:03, 06/07/2021
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:08:54,