İstanbul’da yangın faciası! Dört kişinin cesedi bulundu

Merkez Mahallesi’ndeki dört katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu. İçeri de bir kişinin daha olduğu iddia edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARKADAŞLARININ KURTARILMASINI BEKLEDİ

Yangından kurtulan Pakistan uyruklu kişi dışarıda gözyaşları içinde arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi. Duman tahliyesi de yapılan depoda dört Pakistanlının cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak ambulanslarla götürüldü. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, son anda kendini dışarı atarak kurtulan kişi hastanede ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)