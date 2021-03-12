İstanbul’da yeniden kapanma olur mu? Erdoğan yanıtladı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’da yeniden kapanma olur mu?” sorusuna yanıt verdi: Bu konuları Bilim Kurulu tavsiyeleriyle götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız.

Aşı görüşmelerinin Çin dışında Almanya ve Rusya ile devam ettiği belirten Erdoğan, “Çin’den ikinci bir paketin gelmesi söz konusu gelebilir. Mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz” dedi. (DHA)