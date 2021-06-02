İstanbul’da ‘zehir’ operasyonu

Operasyon İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik geçtiğimiz aylarda operasyon düzenledi. Operasyonların devamında torbacılara uyuşturucu temin eden bazı şüphelilerle ilgili bilgiler belirlendi.

11 İLÇEDE OPERASYON

Polis ekipleri, yönelik 22 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında 4 farklı operasyon düzenledi. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Pendik, Kartal, Sancaktepe, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, ve Büyükçekmece’de gerçekleşen operasyonlarda 6’sı yabancı uyruklu 20 şüpheli yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 29 kilo 100 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 875 gram esrar, 4 kilo 655 gram afyon sakızı, 5 hassas terazi ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunda adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 9 şüpheli serbest kaldı.