İstanbul’daki devlet hastanelerinde kantin krizi

İstanbul'da kamuya bağlı birçok hastanelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BELTUR tarafından işletilen kantinleri 6 aydır kapalı. Yaşanan bu durumun sebebinin ise Sağlık Bakanlığı'nın BELTUR ile yeni sözleşme imzalamaması.

Aylardır kantinlerin kapalı olması hem hastaneye gelen vatandaşları hem de sağlık çalışanlarını isyan noktasına getirdi. Corona virüsü ile mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları, bir bardak sıcak çay ve tost bulamamaktan yakındı.

“BİR SICAK ÇAY, KAHVE İÇEBİLECEĞİMİZ BİR YER YOK”

Kantinin kapalı olduğu Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları SÖZCÜ’ye yaşadıkları durumu şu şekilde anlattı:

* Sağlık Bakanlığı, sözleşme yenilemediği gibi belediyeden buraları boşaltmasını talep etmiş, boşaltmadığı için de cezai işlem uygulamış. 6-7 aydan beri de burada açık kantin yok. Diğer hastaneler de aynı durumda. Buradaki insanların bir tane tost alabilecekleri bir yerleri yok.

* Sağlık çalışanları artık isyan noktasına geldi. İnsanların sadece otomattan alabilecekleri bisküvi var başka hiçbir şey yok. Hastaneye seyyar satıcılar dadanmış durumda.

* Gece 12’den sonra restoranların paket servisleri kapalı, bu insanlar gece ne yiyecek? İstanbul’daki devlet hastanelerinin yüzde 80’i bu durumda. Biz 6 aydan beri yiyecek bir şey bulamıyoruz. Bize bir kuru tost versinler, bedava istemiyoruz, paramızla alacağız. Bir sıcak çay, kahve içebileceğimiz bir yer yok.

* Burada hasta yakınları da perişan oluyor. Seyyar satıcılar geliyor. Ne idüğü belirsiz ürünleri onlardan almak zorunda kalabiliyoruz. 2 senedir kendi hayatımızdan fedakarlıklarda bulunduk.

* Canımız pahasına verdiğimiz mücadele herkes tarafından takdir ediliyor. Ama biz sağlık çalışanları olarak bize reva görülen bu uygulamayı takdir etmiyoruz” dedi.

Şu ana kadar İstanbul'da kantin skandalının yaşandığı bazı hastaneler ise şu şekilde: Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hasatnesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Devlet Hastanesi.