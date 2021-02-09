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İstanbul’daki fırtına 108 metrelik gemiyi yan yatırdı

Zeytinburnu'nda sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı geminin sol kısmı etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı. Geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Güncellenme: 10:26, 09/02/2021
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Marmara Denizi’nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı’da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı “STREAMLINE” isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti.

Gemide mahsur kalan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov çalışmaların ardından kurtarılmıştı.

Gemi kurtarılmayı beklerken dün akşam etkili olan fırtına nedeni ile sol kısmı tamamen suların içerisinde kaldı. Sol tarafının suların kapladığı geminin yan yattığı görüldü.

Öte yandan dev dalgaların dövdüğü gemide suların zaman zaman güverte kısmına kadar çıktığı görüldü. Geminin son durumu havadan drone kamerası ile görüntülendi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:10:17,